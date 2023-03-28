Карагандинские теннисисты стали первыми в общем медальном зачете республиканской спартакиады

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Около 300 сильнейших спортсменов из областей и городов Астана, Алматы и Шымкент боролись за награды на VI летней спартакиаде Казахстана по настольному теннису. По итогам турнира в общем медальном зачете карагандинцы стали первыми, на втором месте – астанчане, на третьем – шымкентцы, передает МИА «Казинформ».

Соревнования проходили в течение недели в карагандинском Центре настольного тенниса «Сарыарка». Помериться силами съехались именитые теннисисты – члены национальной сборной Кирилл Герасименко (Астана), Алан Курмангалиев (Караганда), Зауреш Акашева (Караганда), Анастасия Лаврова (Астана), Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) и другие.

«Впервые в соревнованиях участвовали практически все области Казахстана, до этого такого представительного состава не было. Спартакиада проходит раз в четыре года. По ее итогам идёт отбор в национальную сборную. Здесь, в отличие от чемпионата Казахстана, проводится общекомандный зачет. Все спортсмены показали хорошую игру», – говорит главный судья соревнований Александр Перевалов.

Триумфально завершили командный турнир мужская и женская сборные Карагандинской области. В финале Караганда обыграла Восточно-Казахстанскую область со счетом 3:1. С таким же счетом карагандинская женская команда одолела Шымкент.

Победителями в одиночном разряде стали Кирилл Герасименко (Астана) и Зауреш Акашева (Карагандинская область).

Первое место в парном мужском разряде заняли Владислав Захаров и Алан Курмангалиев (Карагандинская область), в женском – Сарвиноз Миркадирова и Анель Бахыт (Шымкент).

«Золото» в смешанной паре досталось Кириллу Герасименко и Анастасии Лавровой (Астана).