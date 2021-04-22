Карагандинские священнослужители прививаются от COVID-19
На прививку пришли одновременно представители 15 конфессий. Всех их объединило желание показать на личном примере безопасность вакцинации. Однако среди некоторых верующих бытует мнение, что в пост вакцинироваться нельзя. Но все священнослужители заявили, что всё это предубеждения.
«Вакцинироваться в пост можно. Это не будет никаким нарушением. Вышла фетва ДУМК по этому поводу. Если будут побочные эффекты после прививки, то разрешается 1–2 дня не поститься. На сегодня в Караганде привились девять имамов. Среди прихожан очень много сделавших прививку. По их словам, всё прошло легко», – объяснил главный имам Карагандинской области Омирзак Беккожа.
Как говорит директор поликлиники №3 Сания Буранкулова, соблюдающим пост лучше приходить на вакцинацию в вечернее время, перед ауызашаром. В случае недомогания можно будет принять лекарство.
«В нашей поликлинике пять прививочных кабинетов. Ежедневно прививаем 300–400 человек. Всё подробно разъясняем. Побочных реакций нет, есть ожидаемые: повышение температуры, слабость и головная боль. Но это проходит в течение суток. На сегодня в нашей поликлинике привиты более 4 тысяч человек. Вакцинацию поддержало и духовенство области», – отметила руководитель поликлиники №3.
По мнению протоиерея, благочинного Карагандинской епархии Русской православной церкви Александра Уголькова, прививка никакого отношения к посту не имеет, как и любое лечение вообще.
«Если человек заболел, то он лечится, невзирая ни на что. Я решил привиться, потому что боюсь послужить причиной заболевания для других людей. Тяжело переболел коронавирусом прошлым летом, лежал в больнице. Если мы можем каким-то образом противостоять болезни, в частности через вакцинацию, то мы должны это сделать. Это моё убеждение», – сказал православный священник.
Его поддержал и католический пастор Евгений Зинковский.
«По католическим канонам прививка не противопоказана. Я сам доверяю вакцине. Два дня назад получил первый компонент», – озвучил свой выбор генеральный викарий Римско-католической епархии Карагандинской области.
По мнению руководителя еврейской общины Карагандинской области Ашера Тумаркина, по вопросам здоровья нужно обращаться к врачам.
«Нужно прислушиваться к врачам и обязательно вакцинироваться. За последний год мы пережили много всего. Вакцина – тот способ, который может остановить болезнь и изменить ситуацию в лучшую сторону», – считает раввин.
Своё отношение к иммунизации высказали и другие представители духовенства.
«В Священном писании нет запрета на вакцинацию. Важно прививаться, чтобы победить пандемию. Это правильная, нужная и добровольная процедура. Желаем всем здоровья!» – сказал руководитель Евангелическо-лютеранского братского прихода Карагандинской области Пётр Жасинас
«Если прививка поможет победить пандемию, если вакцинация защищает нас и наши семьи от болезни, то она жизненно необходима», – высказал своё мнение руководитель Карагандинского областного общества сознания Кришны Сергей Салдин.
Таким образом, представители духовенства, так же как и медики, считают, что иммунизация – единственный способ победить пандемию.