Карагандинские священнослужители прививаются от COVID-19

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Около 20 карагандинских священнослужителей сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Иммунизация проходила в пункте вакцинации поликлиники №3. Акцию «Все на вакцинацию!» организовало управление по делам религий Карагандинской области совместно с Клубом руководителей религиозных объединений региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На прививку пришли одновременно представители 15 конфессий. Всех их объединило желание показать на личном примере безопасность вакцинации. Однако среди некоторых верующих бытует мнение, что в пост вакцинироваться нельзя. Но все священнослужители заявили, что всё это предубеждения.

«Вакцинироваться в пост можно. Это не будет никаким нарушением. Вышла фетва ДУМК по этому поводу. Если будут побочные эффекты после прививки, то разрешается 1–2 дня не поститься. На сегодня в Караганде привились девять имамов. Среди прихожан очень много сделавших прививку. По их словам, всё прошло легко», – объяснил главный имам Карагандинской области Омирзак Беккожа.

Как говорит директор поликлиники №3 Сания Буранкулова, соблюдающим пост лучше приходить на вакцинацию в вечернее время, перед ауызашаром. В случае недомогания можно будет принять лекарство.

«В нашей поликлинике пять прививочных кабинетов. Ежедневно прививаем 300–400 человек. Всё подробно разъясняем. Побочных реакций нет, есть ожидаемые: повышение температуры, слабость и головная боль. Но это проходит в течение суток. На сегодня в нашей поликлинике привиты более 4 тысяч человек. Вакцинацию поддержало и духовенство области», – отметила руководитель поликлиники №3.

По мнению протоиерея, благочинного Карагандинской епархии Русской православной церкви Александра Уголькова, прививка никакого отношения к посту не имеет, как и любое лечение вообще.

«Если человек заболел, то он лечится, невзирая ни на что. Я решил привиться, потому что боюсь послужить причиной заболевания для других людей. Тяжело переболел коронавирусом прошлым летом, лежал в больнице. Если мы можем каким-то образом противостоять болезни, в частности через вакцинацию, то мы должны это сделать. Это моё убеждение», – сказал православный священник.

Его поддержал и католический пастор Евгений Зинковский.

«По католическим канонам прививка не противопоказана. Я сам доверяю вакцине. Два дня назад получил первый компонент», – озвучил свой выбор генеральный викарий Римско-католической епархии Карагандинской области.

По мнению руководителя еврейской общины Карагандинской области Ашера Тумаркина, по вопросам здоровья нужно обращаться к врачам.

«Нужно прислушиваться к врачам и обязательно вакцинироваться. За последний год мы пережили много всего. Вакцина – тот способ, который может остановить болезнь и изменить ситуацию в лучшую сторону», – считает раввин.

Своё отношение к иммунизации высказали и другие представители духовенства.

«В Священном писании нет запрета на вакцинацию. Важно прививаться, чтобы победить пандемию. Это правильная, нужная и добровольная процедура. Желаем всем здоровья!» – сказал руководитель Евангелическо-лютеранского братского прихода Карагандинской области Пётр Жасинас

«Если прививка поможет победить пандемию, если вакцинация защищает нас и наши семьи от болезни, то она жизненно необходима», – высказал своё мнение руководитель Карагандинского областного общества сознания Кришны Сергей Салдин.

Таким образом, представители духовенства, так же как и медики, считают, что иммунизация – единственный способ победить пандемию.