Карагандинские студенты предложили социальные бизнес-идеи
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области провели конкурс социальных бизнес-идей среди студентов колледжей. Его цель – развитие молодежного предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации организаторов, на конкурс поступило 33 работы, из которых отобрали в финал 13. Финалисты в режиме онлайн презентовали свои проекты.
Жюри определило победителей.
Первое место заняла Полина Майкутова из Карагандинского колледжа питания и сервиса с проектом производства экошоперов.
Студенты Абайского многопрофильного колледжа Екатерина Каракулова, Аскар Жанамхан и Никита Юрканис предложили способ биологической борьбы с вредителями растений. Он основан на использовании полезных насекомых-энтомофагов.
Третье место досталось студентам Карагандинского высшего колледжа Bolashaq Дидару Кадырову и Ботагоз Нурмаганбетовой. Их проект направлен на помощь людям с ограниченными возможностями.
Победителей наградили дипломами и сертификатами. Организаторами конкурса Business Тeen выступили Карагандинский высший политехнический колледж и Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области.
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