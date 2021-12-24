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Карагандинские студенты предложили социальные бизнес-идеи

24 Декабря 2021 21:25
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Карагандинские студенты предложили социальные бизнес-идеи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области провели конкурс социальных бизнес-идей среди студентов колледжей. Его цель – развитие молодежного предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации организаторов, на конкурс поступило 33 работы, из которых отобрали в финал 13. Финалисты в режиме онлайн презентовали свои проекты.

Жюри определило победителей.

Первое место заняла Полина Майкутова из Карагандинского колледжа питания и сервиса с проектом производства экошоперов.

Студенты Абайского многопрофильного колледжа Екатерина Каракулова, Аскар Жанамхан и Никита Юрканис предложили способ биологической борьбы с вредителями растений. Он основан на использовании полезных насекомых-энтомофагов.

Третье место досталось студентам Карагандинского высшего колледжа Bolashaq Дидару Кадырову и Ботагоз Нурмаганбетовой. Их проект направлен на помощь людям с ограниченными возможностями.

Победителей наградили дипломами и сертификатами. Организаторами конкурса Business Тeen выступили Карагандинский высший политехнический колледж и Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области.


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#Карагандинская область   #Образование  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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