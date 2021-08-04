Карагандинские спортсмены ММА завоевали бронзовые медали на чемпионате мира

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы Игорь Ахматов и Никита Лямин поднялись на третью ступеньку пьедестала во время юношеского чемпионата мира по ММА. Соревнования проходили в столице Болгарии Софии и собрали более 300 спортсменов из 23 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Республику Казахстан представляли 29 бойцов. Состязания шли в возрастных категориях 14–15 и 16–17 лет. Карагандинцы стали бронзовыми призёрами в старшей группе.

«Мы, безусловно, рады, что молодые представители Федерации ММА Карагандинской области достойно выступили на самом высоком международном уровне. Никита Лямин занимается смешанными единоборствами менее двух лет, а уже показал такой результат. Бронза юношеского чемпионата мира – это пока самая высшая его награда. Игорь Ахматов более опытный боец. Он уже завоёвывал награды на престижных международных первенствах, но по другим видам силовых единоборств. На чемпионате мира по ММА Игорь провёл четыре трудовых, волевых боя. В последнем решением судей с минимальным разрывом уступил сопернику», – сказал руководитель Федерации ММА Карагандинской области Владимир Абросимов.

По итогам чемпионата мира в зачёте казахстанской команды одна золотая, три серебряных и восемь бронзовых наград. При этом девять медалей завоевали представительницы слабого пола. Единственное золото взяла Райяна Акдавлетова из Западно-Казахстанской области», - сообщили в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.











