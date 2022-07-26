26 Июля 2022 03:28

Карагандинские спортсменки стали призерами чемпионата Азии по дзюдо

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Две медали завоевали карагандинские спортсменки на чемпионате Азии по дзюдо. Айзат Наукенова стала серебряным призером, Аида Тойшыбекова выиграла «бронзу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Континентальное первенство среди кадетов и юниоров прошло в Бангкоке (Таиланд). В составе сборной команды Казахстана выступили три спортсменки из Карагандинской области.

В весовой категории 40 кг воспитанница школы-интерната-колледжа имени А. Молдагуловой Айзат Наукенова заняла второе место. Представительница этой же кузницы чемпионов Аида Тойшыбекова завоевала бронзовую медаль (в/к +78 кг.) Юная дзюдоистка из спортивной школы «Жас сункар» Аяулым Кайрат стала пятой.

В мае в Алматы прошел Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи. Тогда Аида Тойшыбекова поднялась на высшую ступень пьедестала, Аяулым Кайрат выиграла «серебро», а Айзат Наукенова завоевала «бронзу».





Фото: пресс-служба акимата области