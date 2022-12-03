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    Карагандинские специалисты коммунальной сферы выехали на помощь экибастузцам

    3 Декабря 2022, 23:32

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Экибастуз из Караганды выехали 70 работников коммунальной сферы и строительные бригады. Карагандинские специалисты будут помогать решать проблемы, связанные с перебоями теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В помощь экибастузцам для восстановления теплоснабжения из Караганды выехали 70 специалистов. Об этом на своей страничке в Instagram сообщил аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.

    «По поручению акима области сформировали бригаду из числа сотрудников строительных и коммунальных предприятий. Днем наши ребята, полностью экипированные с необходимыми инструментами и техникой, выехали в Экибастуз. В данный момент они уже приступили к необходимым работам.

    Искренне благодарю ТОО «Энергоцентр», ТОО «Караганды Су», строительные компании города и всех карагандинцев, которые не остались равнодушными», - написал он.

    По данным временно исполняющего обязанности акима Экибастуза Олега Крука, сейчас в ликвидации последствий работают 430 человек, проходит укрепление сантехническими бригадами. Олег Крук пообещал сегодня ночью и завтра произвести максимальное подключение к теплу оставшихся домов.

    По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

    Всего в пунктах обогрева Экибастуза размещено 213 человек, в том числе шесть детей.

    Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Павлодарская область Происшествия Видео Отопительный сезон Экибастуз ТЭЦ
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