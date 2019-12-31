Карагандинские спасатели поздравили с Новым годом воспитанников детдома
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области и его подведомственных учреждений на протяжении нескольких лет оказывают посильную помощь в решении бытовых вопросов детскому дому «Құлыншақ», участвуют в проведении праздников, с большой радостью общаются с воспитанниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.
Вот и 30 декабря руководство и сотрудники департамента приняли участие в новогоднем утреннике, поздравили детишек и весь коллектив воспитателей с наступающим новым 2020 годом.
Как и все дети перед Новым годом, воспитанники «Құлыншақ» получили сладкие подарки.
За посильную помощь и участие сотрудников в жизни детского дома, душевную щедрость директор детского дома «Құлыншақ» Светлана Буркеева поблагодарила начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области полковника гражданской защиты Ибрагима Кульшимбаева.
«Новый год - праздник волшебства, в это время детки ждут чуда и верят в сказочное счастье. В наших силах подарить часть своей любви детям, воспитывающимся в детских домах, сделать главный праздник года еще счастливее и добрее», - отмечают спасатели.
- Новогодний праздник для пожилых людей устроили артисты «Казахконцерта»
- В Администрацию Президента РК поступило более 22 тысяч обращений граждан – Аида Балаева
- В Президентский молодежный кадровый резерв приняли 11 павлодарцев
- Конкурс снежных скульптур проходит в Костанае
- Как казахстанцы планируют отмечать Новый год
- Девушку от суицида спасли гвардейцы в Усть-Каменогорске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана