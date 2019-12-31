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Карагандинские спасатели поздравили с Новым годом воспитанников детдома

31 Декабря 2019 18:11
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Карагандинские спасатели поздравили с Новым годом воспитанников детдома

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области и его подведомственных учреждений на протяжении нескольких лет оказывают посильную помощь в решении бытовых вопросов детскому дому «Құлыншақ», участвуют в проведении праздников, с большой радостью общаются с воспитанниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

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Вот и 30 декабря руководство и сотрудники департамента приняли участие в новогоднем утреннике, поздравили детишек и весь коллектив воспитателей с наступающим новым 2020 годом.


Как и все дети перед Новым годом, воспитанники «Құлыншақ» получили сладкие подарки.

За посильную помощь и участие сотрудников в жизни детского дома, душевную щедрость директор детского дома «Құлыншақ» Светлана Буркеева поблагодарила начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области полковника гражданской защиты Ибрагима Кульшимбаева.


«Новый год - праздник волшебства, в это время детки ждут чуда и верят в сказочное счастье. В наших силах подарить часть своей любви детям, воспитывающимся в детских домах, сделать главный праздник года еще счастливее и добрее», - отмечают спасатели.








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Ключевые слова: Карагандинская область, Другие государственные органы, Общество, Молодежь,
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