Карагандинские спасатели отправились на помощь в Северо-Казахстанскую область

Карагандинские спасатели выехали на помощь в борьбе с паводком в Северо-Казахстанскую область. Они будут задействованы в проведении аварийно-спасательных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Семьдесят человек личного состава ДЧС Карагандинской области, одиннадцать единиц техники, шесть плавсредств и двадцать семь водооткачивающих средств направлены в СКО.

Фото: ДЧС Карагандинской области

- Спасатели окажут необходимую помощь на паводкоопасных участках региона. Будут откачивать талую воду, прокладывать траншеи, заготавливать мешкотару и укреплять дамбы, – сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Фото: ДЧС Карагандинской области

Напомним, в Карагандинской области паводковая обстановка стабилизировалась на прошлой неделе. Регион сумел без больших негативных последствий пройти период половодья. После спада пика наводнения специальная комиссия приступила к подсчету ущерба. Волонтеры и НПО, а также различные организации и АНК области отправили гуманитарную помощь жителям, которые пострадали во время паводков.