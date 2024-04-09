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    16:27, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Карагандинские спасатели отправились на помощь в Северо-Казахстанскую область

    Карагандинские спасатели отправились на помощь в Северо-Казахстанскую область
    Фото: ДЧС Карагандинской области

    Карагандинские спасатели выехали на помощь в борьбе с паводком в Северо-Казахстанскую область. Они будут задействованы в проведении аварийно-спасательных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Семьдесят человек личного состава ДЧС Карагандинской области, одиннадцать единиц техники, шесть плавсредств и двадцать семь водооткачивающих средств направлены в СКО.

    Карагандинские спасатели отправились на помощь в Северо-Казахстанскую область
    Фото: ДЧС Карагандинской области

    - Спасатели окажут необходимую помощь на паводкоопасных участках региона. Будут откачивать талую воду, прокладывать траншеи, заготавливать мешкотару и укреплять дамбы, – сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Карагандинские спасатели отправились на помощь в Северо-Казахстанскую область
    Фото: ДЧС Карагандинской области

    Напомним, в Карагандинской области паводковая обстановка стабилизировалась на прошлой неделе. Регион сумел без больших негативных последствий пройти период половодья. После спада пика наводнения специальная комиссия приступила к подсчету ущерба. Волонтеры и НПО, а также различные организации и АНК области отправили гуманитарную помощь жителям, которые пострадали во время паводков. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Карагандинская область Гуманитарная помощь Спасатели Паводки
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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