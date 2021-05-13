Карагандинские собаки-спасатели подтвердили свою профпригодность

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области завершились сертификационные испытания кинологических расчётов спасательных подразделений департамента по ЧС и воинской части 52859 МЧС РК. Четверо четвероногих участников показали положительный результат и получили допуск к ведению поисково-спасательных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экзамены включали в себя три этапа: послушание и ловкость – выполнение специального комплекса упражнений на проворность и следование командам кинолога, поиск людей в лесу и на техногенном завале.

По словам организаторов, цель мероприятия – проверка уровня готовности кинологических расчётов, присвоение либо подтверждение классной квалификации, а также обмен опытом подготовки и применения поисковых собак для обнаружения пострадавших при ЧС.

Испытания оценивались судьями. Если на этапах поиска не был найден хотя бы один подготовленный для этого человек, собака аттестацию не проходила.

Чтобы безукоризненно справляться с поставленными задачами, собаки тренируются каждый день. Их отточенные навыки могут пригодиться не только на соревнованиях и экзаменах, но и в условиях реальной чрезвычайной ситуации. Кроме того, любому аттестованному расчёту может быть назначена внеочередная проверка.

Карагандинские собаки-спасатели имеют стаж работы от трёх лет. На счету ретривера по кличке Флэт, бордер-колли Грини, бельгийской овчарки Уокера и немецкой овчарки Дианы немало спасательных операций.