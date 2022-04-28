Карагандинские штангисты установили два рекорда Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Штангисты из Караганды Артем Антропов и Аиша Омарова побили прежние рекорды нашей страны. Спортсмены отличились на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике, прошедшем недавно в Кызылорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В республиканском первенстве приняли участие более 200 спортсменов из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 областей. По итогам выступления карагандинская сборная заняла второе общекомандное место.

Новый рекорд Казахстана установил тяжелоатлет Артем Антропов – 215 кг в толчке. Также наивысшее достижение страны побила Аиша Омарова – 100 кг в рывке.

В личном первенстве победителями и призерами стали:

1-е место – Дарья Балабаюк 2007 г. р. (ОКМБЖСМ), в/к 49 кг, завоевала звание «Мастер спорта международного класса» и путевки на чемпионаты Азии и мира среди юношей;

1-е место – Аиша Омарова 2001 г. р. (ОКМБЖСМ), в/к 76 кг, прошла отбор на Исламские и Азиатские игры.

1-е место – Кирилл Староверкин 1997 г. р. (ШВСМ), в/к 102 кг, отобран на Исламские и Азиатские игры;

1-е место – Артем Антропов 2000 г. р. (ОКСДЮСШ), в/к 109 кг, прошел отбор на Исламские и Азиатские игры;

2-е место – Любовь Ковальчук 2001 г. р. (ОКСДЮСШ), в/к +81 кг, отобрана на Исламские и Азиатские игры;

2-е место – Никита Абдрахманов 2006 г. р. (ОКСДЮСШ), в/к 102 кг, отобран на чемпионат мира среди юношей.

Все свои победы на чемпионате карагандинские спортсмены посвятили заслуженному тренеру РК по тяжелой атлетике Николаю Снегурову. 26 апреля известному шахтинскому наставнику исполнилось 80 лет. С юбилеем Николая Снегурова поздравил заместитель акима города Шахтинска Сарсенбай Жаппаров.

За плечами заслуженного наставника 40 лет тренерской работы. С его именем связаны славные страницы советского спорта. За год до Олимпиады-80 за подготовку серебряного призера Спартакиады народов СССР ему было присвоено звание «Заслуженный тренер Казахской ССР». Благодаря Николаю Снегорову в Москве на олимпийском помосте зажглась звезда Виктора Мазина, ставшего чемпионом XXII летних Олимпийских игр. Олимпийское золото талантливого ученика принесло наставнику почетное звание «Заслуженный тренер СССР».

Николай Снегуров дал громадный толчок целой плеяде успешных спортсменов. Среди них Мухамеджан Хакимов – серебряный призер Спартакиады народов СССР, Иван Панаидов – чемпион СССР, Андрей Снегуров – серебряный призер чемпионата СССР 1989–1991 годов.