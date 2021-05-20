+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карагандинские школьники завоевали 21 медаль на республиканской олимпиаде

20 Мая 2021 00:39
Поделиться:
Карагандинские школьники завоевали 21 медаль на республиканской олимпиаде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Олимпийская команда Карагандинской области с 25 по 30 апреля приняла участие в заключительном этапе республиканской олимпиады школьников по 16 общеобразовательным предметам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Костанайские школьники привезли 28 медалей с республиканской олимпиады
Соседский надзор: как в Карагандинской области работает сервисная полиция Работники культуры Карагандинской области получили квартиры к празднику Алматинские школьники состязались в конкурсе знатоков в честь Независимости РК

Карагандинские олимпийцы стали обладателями 21 медали: в их копилке семь золотых, три серебряных и одиннадцать бронзовых наград.

В составе сборной 88 победителей и призёров областного этапа олимпиады.

Интеллектуальные соревнования прошли на платформе Oqylyk.kz с использованием системы прокторинга единовременно во всех регионах республики.

Стоит отметить, что в номинации «Лучшая олимпийская школа – 2021» третье место занял карагандинский лицей-интернат «Білім-Инновация».

Сегодня, 19 мая, победителей олимпиады поздравил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Карагандинскую команду наградила руководитель Управления образования Гульсум Кожахметова, вручив школьникам дипломы и медали.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Образование  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Костанайские школьники привезли 28 медалей с республиканской олимпиады
Соседский надзор: как в Карагандинской области работает сервисная полиция
Работники культуры Карагандинской области получили квартиры к празднику
Алматинские школьники состязались в конкурсе знатоков в честь Независимости РК
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова
2 Смерть казахстанцев после вакцинации: Минздрав озвучил результаты расследования
3 Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности
4 Вопрос принудительной вакцинации прокомментировали в Минздраве РК
5 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
Читайте также
Последний звонок состоится 25 мая в Павлодарской области
Около 38% казахстанских детей и подростков уже охвачены спортивными секциями
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив