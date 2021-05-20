Карагандинские школьники завоевали 21 медаль на республиканской олимпиаде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Олимпийская команда Карагандинской области с 25 по 30 апреля приняла участие в заключительном этапе республиканской олимпиады школьников по 16 общеобразовательным предметам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинские олимпийцы стали обладателями 21 медали: в их копилке семь золотых, три серебряных и одиннадцать бронзовых наград.

В составе сборной 88 победителей и призёров областного этапа олимпиады.

Интеллектуальные соревнования прошли на платформе Oqylyk.kz с использованием системы прокторинга единовременно во всех регионах республики.

Стоит отметить, что в номинации «Лучшая олимпийская школа – 2021» третье место занял карагандинский лицей-интернат «Білім-Инновация».

Сегодня, 19 мая, победителей олимпиады поздравил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Карагандинскую команду наградила руководитель Управления образования Гульсум Кожахметова, вручив школьникам дипломы и медали.