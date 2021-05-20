Карагандинские школьники завоевали 21 медаль на республиканской олимпиаде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Олимпийская команда Карагандинской области с 25 по 30 апреля приняла участие в заключительном этапе республиканской олимпиады школьников по 16 общеобразовательным предметам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Карагандинские олимпийцы стали обладателями 21 медали: в их копилке семь золотых, три серебряных и одиннадцать бронзовых наград.
В составе сборной 88 победителей и призёров областного этапа олимпиады.
Интеллектуальные соревнования прошли на платформе Oqylyk.kz с использованием системы прокторинга единовременно во всех регионах республики.
Стоит отметить, что в номинации «Лучшая олимпийская школа – 2021» третье место занял карагандинский лицей-интернат «Білім-Инновация».
Сегодня, 19 мая, победителей олимпиады поздравил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Карагандинскую команду наградила руководитель Управления образования Гульсум Кожахметова, вручив школьникам дипломы и медали.
- Костанайские школьники привезли 28 медалей с республиканской олимпиады
- Соседский надзор: как в Карагандинской области работает сервисная полиция
- Работники культуры Карагандинской области получили квартиры к празднику
- Алматинские школьники состязались в конкурсе знатоков в честь Независимости РК
- Последний звонок состоится 25 мая в Павлодарской области
- Около 38% казахстанских детей и подростков уже охвачены спортивными секциями
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана