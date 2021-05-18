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Карагандинские школьники выиграли гранты университета Туран

18 Мая 2021 22:23
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Карагандинские школьники выиграли гранты университета Туран

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Команда «Аулбибексаул» специализированной школы-интерната «Дарын» управления образования Карагандинской области заняла первое место в республиканском дебатном турнире. Алим Аймагамбет, Эвальд Барт и Айдана Еркин, члены команды, стали обладателями грантов университета Туран.

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Дебатный турнир на английском языке в формате World Schools, организованный университетом Туран, проходил с 25 апреля по 16 мая в два этапа.

В отборочном турнире в онлайн-формате на площадке TOURNAMAN из всего Казахстана приняли участие 413 школьников из 108 команд.

Финальный турнир дебатов состоялся в офлайн-режиме 15–16 мая на базе университета Туран в Алматы при поддержке TOURNAMAN и проектного офиса дебатного движения при РУМЦДО МОН РК.

В финале приняли участие 165 школьников, прошедших отборочный тур. Они продемонстрировали умения аргументированно отстаивать свою точку зрения, дипломатично реагировать на различные вопросы.

В составе жюри были судьи из 17 стран мира. И они отметили эрудицию и хорошее владение английским языком участниками дебатного турнира.

Организаторы считают, что проведение таких турниров поможет в формировании правовой культуры, гражданской активности, творческого и креативного мышления, привьёт молодёжи умение коммуницировать и научит работать в команде.

Стоит отметить, что «Аулбибексаул» является чемпионом республиканского турнира школьников «Ұшқыр ой алаңы» и победителем областного турнира «Сарыарқа саңлағы».


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#Карагандинская область   #Образование   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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