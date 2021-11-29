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Карагандинские школьники стали призерами республиканской олимпиады STEM

29 Ноября 2021 16:20
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Карагандинские школьники стали призерами республиканской олимпиады STEM

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Гран-при, третье место и две поощрительные медали на республиканской олимпиаде STEM завоевали карагандинские школьники. Всего от Карагандинской области в ней участвовало 10 команд, в составе которых было 37 учеников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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В Нур-Султане подвели итоги республиканской олимпиады STEM. Финал прошел 27–28 ноября в Quantum STEM School. В нем приняли участие 470 человек.

По итогам всех туров соревнований Гран-при завоевал 17-летний ученик карагандинской специализированной школы-интерната «Дарын» Асанали Алмаз.

«Я учусь в 11-м классе. В будущем хочу стать экономистом. Планирую учиться во Франции. В олимпиаде STEM участвую не в первый раз. Радует, что из года в год задания усложняются и становятся более интересными. В качестве домашнего задания на этой олимпиаде мы должны были сделать робота. В столице мы сначала решали тесты, затем наши роботы проходили ралли с остановками на красный и желтый свет, перетягивали канат и пробовали на прочность мост из шпажек, который мы построили при помощи арифметических расчетов», – рассказал Асанали.

В числе призеров оказался еще один воспитанник СШИ «Дарын» – Едиль Сабдалы. Он завоевал бронзовую медаль.

Также в копилке наград карагандинских школьников две поощрительные медали. Их удостоились ученики специализированной школы-интерната имени Ныгмета Нурмакова и гимназии имени Шакарима Аргынгазы Бакдаулет и Михаил Востриков соответственно.




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#Карагандинская область   #Образование  
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