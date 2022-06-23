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Карагандинские школьники стали призерами паралимпийских стартов в Конаеве
23 Июня 2022 05:23

Карагандинские школьники стали призерами паралимпийских стартов в Конаеве

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» в Конаеве состоялись V Паралимпийские старты при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева. Карагандинские школьники в определенных видах спорта заняли призовые места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав карагандинской команды вошли 14 воспитанников специальных школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху, зрению, с поражением опорно-двигательного аппарата, с ментальными нарушениями.

Так, ученик 10-го класса специальной школы-интерната № 2 Айдын Бакшабаев занял второе место по армрестлингу.

По плаванию третьим стал Даулет Еркебаев из специальной школы-интерната № 4.

Также на третьем месте расположились танцоры на колясках Дастан Төкен и Мария Юрковец, учащиеся специальной школы-интерната № 2.

Четвертый результат в волейболе показала команда специальной школы-интерната № 3.

«Я уже несколько лет занимаюсь армрестлингом в областной специализированной школе по инвалидному спорту. Меня тренирует Руслан Туспеков. Это третьи паралимпийские старты, где я принял участие, и до этого тоже занимал призовые места. Планирую и дальше заниматься спортом», – сказал Айдын Бакшабаев.

Старты прошли по следующим дисциплинам: волейбол, шахматы, плавание, армрестлинг, паратанцы.


Автор:
Корреспондент
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