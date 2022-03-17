Карагандинские школьники стали призерами международного конкурса проектов по математике и механике

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На XII Международном конкурсе исследовательских работ по математике и механике имени Умирбека Джолдасбекова карагандинские школьники завоевали шесть наград, среди них одна серебряная и пять бронзовых. В этом году в нём приняли участие 168 пытливых умов из всех регионов Казахстана, а также из Таджикистана и Кыргызстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Юные исследователи и любители точных наук показали свои знания и умения в проектах по математике, прикладной математике, механике и математическим методам в экономике.

Честь Карагандинской области защищали девять талантливых старшеклассников. Второе место заняла ученица СШИ «Мурагер» Алика Айдаргалиева. Третье – у учащихся школы-гимназии имени Абая Адиля Гарипулаева, СШИ БИЛ № 1 Арсена Зейнгабыла и Казбека Каликова, СШИ имени Жамбыла Ляззат Еренгайып и Шетской районной школы-гимназии имени Ж. Акылбаева Аружан Темиржан.

«Мой проект называется «Бизнес по продажам блокнотов в стиле аниме». Я начала готовиться ещё в прошлом году. Работа была достаточно кропотливой и трудной, но мне помогали мои руководители. В своём проекте я рассказывала о действующем бизнесе по продажам аниме-товаров. Также я высчитывала точку безубыточности и расходы, доходы с продажи и так далее с помощью простых экономических формул. В проекте также учитывались плюсы, минусы и планы на будущее. Это был для меня хороший опыт», – поделилась ученица 9-го класса СШИ «Мурагер» Алика Айдаргалиева.

Интеллектуальное соревнование помогает выявлять одарённых старшеклассников, увлечённых наукой, и поддерживать их в области математического образования.