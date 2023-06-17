Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
В соревнованиях приняли участие более 700 детей из 20 стран мира.
Карагандинская команда JelToqSun подготовила проект ветроэлектростанции и завоевала бронзу в главной номинации Champions Award.
«Готовились к чемпионату больше полугода. Трехдневные соревнования были для нас очень интересными. Соперники сильные, но мы смогли побороть волнение и показать свои способности. Стали одними из лидеров по роботам. Достойно представили свой инновационный проект», — рассказал ученик 8-го класса СШЛИ «Мурагер» Акбар Ермеков.
Бронзовыми призерами чемпионата также стали представители НИШ Шымкента. Команда заняла третье место в номинации Innovation Project.
В перерывах между соревнованиями школьники посетили инженерные факультеты престижных учебных заведений, таких как MIT, Boston University и Harvard, и познакомились с профессорским составом. Получили компетентную оценку проекта и необходимые советы.