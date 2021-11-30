Карагандинские школьники стали победителями международного конкурса по искусственному интеллекту в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Карагандинские школьники стали победителями Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey. Учащиеся 11 класса лицея № 2 города Караганды Даниил Кикимов и Вадим Мажитов предложили технологичные решения в сфере образования и презентовали разработку, которая позволяет персонализировать контент в зависимости от интересов ученика. Проект был признан лучшим, и казахстанские школьники стали абсолютными победителями в номинации «Искусственный интеллект в образовании». В интеллектуальном соревновании принимали участие более 25 тысяч школьников из 100 государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Международная конференция проходила в Москве. В ней принимал участие Президент Российской Федерации. Владимир Путин поблагодарил школьников из Караганды за интересный проект и отметил, что мотивация – это обязательное условие успеха в процессе образования.

«Если есть интерес к предмету, который человек изучает, причем в любом возрасте, то наверняка можно быть уверенным, что результат будет достигнут. Насколько я понимаю, ваша разработка направлена на повышение мотивации, интереса. Это здорово!», – сказал Владимир Путин, обращаясь к казахстанским школьникам.

В свою очередь, победители конкурса отметили, что применение искусственного интеллекта на занятиях повысит мотивацию и интерес учащихся к школьным предметам. Вадим и Даниил считают, что их алгоритм по персонализации контента повысит эффективность обучения как минимум на 10-15%.

«Мы разработали алгоритм, который сам мог бы менять тексты школьных задач без искажения смысла в зависимости от предпочтений ученика. В школе по математике даются задачи, в основном, про велосипедиста и автомобилиста, мы решили столько таких задач и ни одну не запомнили. Поэтому мы решили разнообразить контент заданий и разработали алгоритм, который позволит школьникам выбрать контент по интересам. Например, вместо задач про велосипедиста и автомобилиста это могут быть задачи про животных или космические устройства. Для каждого ключевого слова подбирается пара слов, которая заменяется в новой версии задачи. Модель анализирует текст и перепроверяет формы слов: глаголы заменяются на глаголы, существительные на существительные. При этом мы уделили особое внимание качеству кода и технике решения задачи», – рассказали победители Artificial Intelligence Journey Вадим Мажитов и Даниил Кикимов.