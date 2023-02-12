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Карагандинские школьники стали изучать историю Казахстана с помощью аниме

Автор:  
Агата Мухамеджанова
12 Февраля 2023, 18:27
Карагандинские школьники стали изучать историю Казахстана с помощью аниме

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В карагандинской специализированной школе-лицее-интернате имени Н. Нурмакова дети изучают предмет через комиксы. Причем сами учащиеся и являются создателями красочных журналов об истории Казахстана. Одиннадцатиклассницы разработали и уже выпустили первый журнал – «Казахское ханство».

Идея создать аниме-комиксы об исторических личностях принадлежит преподавателю истории Асем Тарыбаевой.

«Я обратила внимание, что ученики средних классов интересуются аниме «Наруто». Предложила старшеклассникам сделать казахские комиксы, но героев изображать в стиле аниме. Меня поддержали ученицы 11-го класса. В ноябре прошлого года мы выпустили первый журнал «Казахское ханство». Он состоит из 20 страниц. За основу был взят роман Ильяса Есенберлина «Кочевники», – сказала Асем Тарыбаева.

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Воплощают задумку преподавателя четыре школьницы. Молдир Ауелхан и Фариза Сагит рисуют, а Фатима Амирзада и Аружан Булгунаева собирают и обрабатывают информацию.

«Мы очень любим рисовать, хотя специально этому не учились. Первый выпуск рисовали полностью от руки. Для создания новых историй используем компьютер», – отметила Фариза Сагит.

Над первыми аниме-комиксами школьницы трудились около двух месяцев. Больше всего времени ушло на обсуждение и проверку исторических материалов. Школа выпуск комиксов всячески поддерживает и обеспечивает юных издателей необходимыми материалами.

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Сейчас идет работа над вторым журналом – «Алашская интеллигенция». В нем будет уже 40 страниц. В год планируется выпуск четырех комиксов.

«Так как девочки в этом году оканчивают школу, они уже сейчас готовят себе смену. Их дело будут продолжать учащиеся 10-го класса. Они уже приняли участие в выпуске комиксов про батыров. Первая история рассказывает о Жедебае-батыре», – добавила преподаватель истории.

Но самое главное – комиксы получили признание у школьников. Их с интересом читают и рассматривают шестиклассники. Пользуются популярностью и создатели: у девочек начали просить автографы.


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Фото: СШЛИ им. Н. Нурмакова


Карагандинская область   Образование   История Казахстана   школа  
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