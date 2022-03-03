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Карагандинские школьницы завоевали первое место на конференции по геофизике в РФ

3 Марта 2022 09:00
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Карагандинские школьницы завоевали первое место на конференции по геофизике в РФ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученицы восьмого класса Назарбаев интеллектуальной школы Караганды завоевали первое место на всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Геофизика будущего – 2022» по направлению «Применение горных пород и минералов вашей местности в хозяйственной деятельности человека». Победительницы награждены дипломами и памятными призами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Инна Ким и Далила Куанышова представили проектную работу «Применение угля в отраслях промышленности Карагандинской области». Они раскрыли геологические особенности образования угля на территории региона и технологию его применения в современной угольной промышленности.

«Это наша совместная работа. Мы участвовали в подобной масштабной конференции впервые. В нашем направлении были представлены 14 проектов. Среди них наш занял первое место. Мы были единственными из Казахстана», – рассказала Инна Ким.

По словам Далилы Куанышовой, они готовились к конференции около двух месяцев.

«Я работала над теоретической частью, а Инна – над практической. Это наш общий труд. Если честно, мы сначала даже не осознали, что заняли первое место. Понимание пришло позже. В дальнейшем планируем продолжить работу над проектом, но уже в экологическом аспекте. То есть раскрыть тему «Развитие угольной промышленности с учётом влияния на экологию и окружающую среду», – добавила Далила Куанышова.

Организаторы конференции – Государственный университет «Дубна», Российская Академия естественных наук, Российское геологическое общество и Государственный геологический музей им. В.И. Вернандского.

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#Карагандинская область   #Образование   #Регионы   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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