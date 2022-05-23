23 Мая 2022 10:00

Карагандинские школьницы заняли призовые места на международном конкурсе по математике

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги ХVІ международного конкурса «Математика и проектирование». Три карагандинские школьницы стали призерами этих интеллектуальных соревнований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинскую область на конкурсе представила команда из 14 учащихся, трое из них завоевали награды.

Второе место в секции «Математические модели реальных процессов в природе и обществе» получила Диана Қордабай, учащаяся 8-го класса школы № 18 города Караганды.

Третьими стали Ксения Рванова, восьмиклассница карагандинской школы № 32, секция «Наука математика», и Аружан Темірлан, учащаяся 11-го класса школы-гимназии им. Ж. Акылбаева Шетского района, секция «Геометрические миниатюры».

«Мы должны уметь применять математику в жизни. Моя ученица продемонстрировала математические знания в своём проекте, связанном с экологией. Мы изучали, какой ущерб экологии наносит шахта Костенко и как минимизировать эту проблему. Для очистки воздуха предложили сажать быстрорастущие павлонии. Крупные листья деревьев благотворно влияют на воздух, а корни поглощают значительное количество тяжелых металлов, очищая от них почву. Мы начали свой проект ещё в 2019 году и уже третий год работаем над ним. Он уже завоевывал второе место в регионе», – говорит учительница математики школы № 18 Айнур Сагимбекова.

Стоит отметить, что заключительный этап международного конкурса прошел в онлайн-режиме на базе Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области.