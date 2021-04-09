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    07:22, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Карагандинские шахтеры победили на чемпионате РК по футзалу

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошёл I чемпионат Республики Казахстан по футзалу в возрастной категории 40+. Первенство организовала Лига любителей футбола Казахстана. В соревнованиях участвовала команда карагандинских шахтёров и одержала победу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За титул чемпиона боролись десять команд. «Золото» завоевала команда «Шахта имени И. А. Костенко». В ней играют работники и ветераны предприятий Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау».

    «Мы всегда едем на чемпионаты за победой. Наша команда сильная, играем вместе уже давно. Мы настраивались на первое место, но от этого победа не менее приятная», - сказал проходчик шахты имени И. А. Костенко Евгений Ирхин - играющий тренер команды.

    Карагандинцы, помимо кубка чемпиона и золотых медалей, получили ещё две престижные награды. Ветеран шахты «Абайская» Юрий Колесниченко признан лучшим бомбардиром. Владислав Гац, работающий на шахте имени И. А. Костенко, стал лучшим вратарём.

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