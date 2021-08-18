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Карагандинские поставщики энергии получают субсидии для возмещения затрат на топливо
18 Августа 2021 18:30
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Энергопроизводящим организациям Карагандинской области выделяются субсидии для возмещения затрат на топливо. Это позволяет поддерживать тариф для потребителей на приемлемом уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Ежегодно средства на эти цели предусматриваются в областном бюджете.
В этом году теплоисточники Приозерска, Сарани, Шахтинска, Балхаша, а также Актогайского и Жанааркинского районов получат 143,6 тысячи тонн угля и 11 тысяч тонн мазутного топлива.
Эта поддержка позволит обеспечить бесперебойное функционирование ТЭЦ и котельных, качественное теплоснабжение порядка 104 тысяч жителей указанных городов и районов. Кроме того, субсидирование способствует сохранению тарифа на услуги теплоснабжения.
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