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Карагандинские поставщики энергии получают субсидии для возмещения затрат на топливо

18 Августа 2021 18:30
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Карагандинские поставщики энергии получают субсидии для возмещения затрат на топливо

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Энергопроизводящим организациям Карагандинской области выделяются субсидии для возмещения затрат на топливо. Это позволяет поддерживать тариф для потребителей на приемлемом уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ежегодно средства на эти цели предусматриваются в областном бюджете.

В этом году теплоисточники Приозерска, Сарани, Шахтинска, Балхаша, а также Актогайского и Жанааркинского районов получат 143,6 тысячи тонн угля и 11 тысяч тонн мазутного топлива.

Эта поддержка позволит обеспечить бесперебойное функционирование ТЭЦ и котельных, качественное теплоснабжение порядка 104 тысяч жителей указанных городов и районов. Кроме того, субсидирование способствует сохранению тарифа на услуги теплоснабжения.


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#Энергетика   #Карагандинская область   #ЖКХ   #Цены и тарифы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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