Карагандинские поставщики энергии получают субсидии для возмещения затрат на топливо

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Энергопроизводящим организациям Карагандинской области выделяются субсидии для возмещения затрат на топливо. Это позволяет поддерживать тариф для потребителей на приемлемом уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно средства на эти цели предусматриваются в областном бюджете.

В этом году теплоисточники Приозерска, Сарани, Шахтинска, Балхаша, а также Актогайского и Жанааркинского районов получат 143,6 тысячи тонн угля и 11 тысяч тонн мазутного топлива.