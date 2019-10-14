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Карагандинские поликлиники увеличили охват населения профосмотрами

14 Октября 2019 16:47
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Карагандинские поликлиники увеличили охват населения профосмотрами

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С запуском пилотного проекта медстрахования карагандинские поликлиники увеличили охват населения профосмотрами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой карагандинский филиал фонда медстрахования.

На профосмотры пациентов поликлиникам Карагандинской области в рамках пилотного проекта внедрения системы медицинского страхования выделили более 1,8 млрд тенге. 95, 2 млн тенге из них получила многопрофильная больница № 1 Караганды, к амбулаторно – поликлиническому отделению которой прикреплены более 77 тыс. человек. Дополнительное финансирование позволило увеличить охват населения профосмотрами. Только за последние 2 недели их прошли 632 человека, которые прикреплены к медорганизации. Из них 110 пациентов медики обследовали на дому.

«В последующем, если маломобильные граждане будут нуждаться в дообследовании, например, электрокардиограмма, им точно так же будет проведено ЭКГ дома и проконсультирует кардиолог. Эндокринологический профиль тоже самое. Если необходимо определение гликированного гемоглобина - на дому проведут это исследование» - рассказывает заместитель директора многопрофильной больницы № 1 Караганды Радмила Габдракипова.
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Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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