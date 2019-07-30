Карагандинские полицейские встретились с боксером-профессионалом Русланом Мадиевым

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в Железнодорожном отделе полиции Управления полиции города в рамках патриотического и духовно-нравственного воспитания прошла встреча личного состава с казахстанским боксером-профессионалом Русланом Мадиевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча прошла в формате диалога. В начале встречи начальник Железнодорожного ОП майор полиций Аскар Садуакасов отметил, что всегда интересуется положением дел в спорте, всячески поддерживает и переживает за наших соотечественников. По поручению Аскара Садуакасова, участковые инспектора ОМПС ЖД ОП активно ведут работу по пропаганде здорового образа жизни среди населения и вовлечению в спорт молодежи обслуживаемой территории.

В свою очередь Руслан Мадиев поделился с полицейскими секретом успеха в спорте, а также рассказал, как попал в бокс, какие победы для него наиболее ценны, как он справлялся с полученными травмами, о профессиональной карьере. Также гость мероприятия поделился формулой своего успеха. Боксер отметил, что, благодаря требовательности к себе и силе воли, можно достичь невероятных успехов.

Аскар Садуакасов вручил Руслану Мадиеву памятный подарок и поблагодарил казахстанского боксера-профессионала за участие в мероприятии. В завершении встречи все желающие получили автограф от спортсмена и сделали с ним фото на память.

В мероприятии приняли участие директор КГКП «Шахтер» Вячеслав Мазитов, директор спорткомплекса «Локомотив» Хасен Оспанов, представитель акимата Октябрского района Сатбек Камалиев.

26-летний боксер Руслан Мадиев является уроженцем Караганды. Он начал заниматься боксом в 10-летнем возрасте и в качестве любителя провёл на ринге более 100 поединков. Выступал на различных турнирах Казахстана и входил в состав молодёжной сборной страны. В 2013 году перешел в профессионалы и подписал контракт с компанией GGG Promotions.

Свой первый бой после ухода из промоутерской компании своего соотечественника Геннадия Головкина казахстанский боксер (12-1, 5 КО) провел в июле этого года. Поединок в первом полусреднем весе против филиппинца Рики Сисмундо (35-13-3, 17 КО), который прошел в городе Карсон-Сити (столице штата Невада, США), единогласным решением судей завершился победой Руслана Мадиева.