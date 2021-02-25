Карагандинские полицейские приняли участие в акции по сдаче крови
Центр крови в качестве доноров ежедневно будут посещать по 25-30 полицейских.
«Я постоянно сдаю кровь - можно сказать, профессиональный донор. У меня четвёртая группа. Говорят, самая редкая, поэтому и самая востребованная. Саму процедуру переношу хорошо, чувствую себя нормально», - говорит командир роты Даулет Искаков.
Заместитель командира полка патрульной полиции Дархан Алюбаев считает донорство благородным и нужным делом.
«Наш полк решил провести акцию по сдаче крови. И таким образом помочь людям, пострадавшим во время ДТП, а также тем жителям нашей области, которые нуждаются в переливании крови. Пользуясь случаем, прошу водителей при управлении транспортными средствами соблюдать ПДД, а пешеходов - переходить дорогу в строго определённых местах. Хочу пожелать всем здоровья и счастья. Берегите себя!», - обратился к жителям области Дархан Алюбаев.