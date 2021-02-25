Карагандинские полицейские приняли участие в акции по сдаче крови

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полка патрульной полиции города Караганды принимают участие в акции по сдаче крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр крови в качестве доноров ежедневно будут посещать по 25-30 полицейских.

«Я постоянно сдаю кровь - можно сказать, профессиональный донор. У меня четвёртая группа. Говорят, самая редкая, поэтому и самая востребованная. Саму процедуру переношу хорошо, чувствую себя нормально», - говорит командир роты Даулет Искаков.

Заместитель командира полка патрульной полиции Дархан Алюбаев считает донорство благородным и нужным делом.

«Наш полк решил провести акцию по сдаче крови. И таким образом помочь людям, пострадавшим во время ДТП, а также тем жителям нашей области, которые нуждаются в переливании крови. Пользуясь случаем, прошу водителей при управлении транспортными средствами соблюдать ПДД, а пешеходов - переходить дорогу в строго определённых местах. Хочу пожелать всем здоровья и счастья. Берегите себя!», - обратился к жителям области Дархан Алюбаев.