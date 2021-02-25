РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:47, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Карагандинские полицейские приняли участие в акции по сдаче крови

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полка патрульной полиции города Караганды принимают участие в акции по сдаче крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Центр крови в качестве доноров ежедневно будут посещать по 25-30 полицейских.

    «Я постоянно сдаю кровь - можно сказать, профессиональный донор. У меня четвёртая группа. Говорят, самая редкая, поэтому и самая востребованная. Саму процедуру переношу хорошо, чувствую себя нормально», - говорит командир роты Даулет Искаков.

    Заместитель командира полка патрульной полиции Дархан Алюбаев считает донорство благородным и нужным делом.

    «Наш полк решил провести акцию по сдаче крови. И таким образом помочь людям, пострадавшим во время ДТП, а также тем жителям нашей области, которые нуждаются в переливании крови. Пользуясь случаем, прошу водителей при управлении транспортными средствами соблюдать ПДД, а пешеходов - переходить дорогу в строго определённых местах. Хочу пожелать всем здоровья и счастья. Берегите себя!», - обратился к жителям области Дархан Алюбаев.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!