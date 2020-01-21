Карагандинские полицейские помогли срочно доставить роженицу в роддом

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские полицейские помогли оперативно доставить женщину из Темиртау в перинатальный центр города Караганды. Супруг роженицы не мог её самостоятельно доставить в роддом из-за метели на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

18 января, около 7 утра, к полицейским батальона патрульной полиции Департамента полиции Карагандинской области обратился мужчина с просьбой помочь добраться до областного перинатального центра. В связи с погодными условиями на участке трассы Екатеринбург - Алматы из Темиртау до Караганды дорожное движение было перекрыто, а в его машине находилась супруга в родах.

«Полицейские мгновенно отреагировали, вывели машину из общей колонны ожидающих автомобилей на трассе и с включенными свето-звуковыми сигналами сопроводили до медицинского учреждения. Женщину доставили как раз к родам. Новоиспеченный отец через социальную сеть Instagram поблагодарил полицейских за помощь и отзывчивость, а руководство Департамента полиции за воспитание отличных кадров», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.