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Карагандинские полицейские помогли срочно доставить роженицу в роддом

21 Января 2020 20:34
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Карагандинские полицейские помогли срочно доставить роженицу в роддом

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские полицейские помогли оперативно доставить женщину из Темиртау в перинатальный центр города Караганды. Супруг роженицы не мог её самостоятельно доставить в роддом из-за метели на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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18 января, около 7 утра, к полицейским батальона патрульной полиции Департамента полиции Карагандинской области обратился мужчина с просьбой помочь добраться до областного перинатального центра. В связи с погодными условиями на участке трассы Екатеринбург - Алматы из Темиртау до Караганды дорожное движение было перекрыто, а в его машине находилась супруга в родах.

«Полицейские мгновенно отреагировали, вывели машину из общей колонны ожидающих автомобилей на трассе и с включенными свето-звуковыми сигналами сопроводили до медицинского учреждения. Женщину доставили как раз к родам. Новоиспеченный отец через социальную сеть Instagram поблагодарил полицейских за помощь и отзывчивость, а руководство Департамента полиции за воспитание отличных кадров», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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