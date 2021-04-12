Карагандинские полицейские нашли в Алматы пропавшую 15-летнюю жительницу Балхаша

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 15-летняя девушка из Балхаша, которая вышла из дома и пропала, нашлась в Алматы. Подростка поместили в Центр адаптации для несовершеннолетних южной столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10 апреля в отдел полиции города Балхаша Карагандинской области обратилась 35-летняя жительница города. Женщина сообщила об исчезновении 15-летней дочери. Девушка вышла из дома и не вернулась. Причем, при себе сотового телефона не имела.

Факт без вести пропавшей девушки зарегистрировали в отделе полиции. На ее поиск ориентировали весь личный состав территориальных подразделений ДП Карагандинской области. Полицейские начали отработку нескольких версий.

«11 апреля сотрудники управления криминальной полиции ДП области совместно со своими алматинскими коллегами установили местонахождение без вести пропавшей девушки в южной столице. Подростка поместили в Центр адаптации для несовершеннолетних города Алматы, о чем полицейские уведомили его родителей», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.