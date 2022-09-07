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Карагандинские пауэрлифтеры завоевали 38 медалей на чемпионате мира

Автор:  
Агата Мухамеджанова
7 Сентября 2022, 21:39
Карагандинские пауэрлифтеры завоевали 38 медалей на чемпионате мира

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Воспитанники Карагандинской областной комплексной спортивной школы завоевали 38 медалей на чемпионате мира по экипировочному и классическому пауэрлифтингу в отдельных упражнениях среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. Соревнования проходили в Стамбуле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состязаниях приняли участие около 400 спортсменов из Казахстана, Италии, Канады, Швеции, Великобритании, Финляндии, Ирландии, Испании, Бразилии, Мексики, Индии, Польши и других стран.

От Карагандинской области в составе сборной выступили восемь человек. Все они вернулись на родину с наградами.

«Среди юниоров в экипировочном пауэрлифтинге титул чемпиона завоевал Борис Букатка (в/к 66 кг). Призерами стали Айтас Оспанов, Тимур Хузиахметов, Данила Клейкин, Василий Щербина, Полина Онуфрак, Регина Гаас и Карина Тычкова. Всего карагандинцы завоевали 25 медалей в разных упражнениях в экипировочном пауэрлифтинге и 13 – в классическом», - сообщили в управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

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