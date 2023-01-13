Карагандинские паралимпийцы готовятся к главным стартам 2023 года

13 Января 2023, 08:10

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском легкоатлетическом манеже имени К. Нуржанова провели реконструкцию, предусмотрев все удобства для людей с ограниченными возможностями, спортсменов-колясочников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Здесь установили входные двери без порога и специальные пороги из керамогранита на входе в фойе. Появились тактильные ленты для слабовидящих, вывески-таблички на двух языках шрифтом Брайля. Оборудованы душевые, санузлы и раздевалки.

В обновленном манеже сейчас тренируются паралимпийцы. Впереди у них важные старты, на которых будут бороться за лицензии на участие в XVII Паралимпийских летних играх во Франции. Они пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Среди кандидатов легкоатлеты Дастан Мукашбеков и Руфат Хабибуллин, пловцы Наталья Звягинцева, Андрей Афанасьев, Алия Рахимбекова.

«В феврале в Дубае пройдет Гран-при по лёгкой атлетике. На соревнования полетят три наших спортсмена. На весь 2023 год запланирована большая программа: 9 турниров, чемпионат мира по лёгкой атлетике, Азиатские игры в Китае. Спортсмены активно тренируются, каждый старается добиться лучших результатов. У нас большая надежда на Дастана Мукашбекова в толкании ядра: в Казахстане он номер один, в мировом рейтинге – в тройке. У Руфата Хабибуллина тоже хорошие достижения: в азиатском рейтинге он в тройке, в мировом – в шестерке», – рассказал Сергей Безгачев, тренер по паралёгкой атлетике.

По его словам, имеют перспективу молодые паралимпийцы. К примеру, Игорь Хлыстов из Абая в лёгкую атлетику пришёл полгода назад. На Всемирных играх в Португалии завоевал бронзу в беге на 200 и 400 метров. Сейчас ему присваивается разряд мастера спорта международного класса.

Областная специализированная школа по инвалидному спорту открылась в Караганде в 2003 году. Сегодня здесь занимаются 470 человек.

Фото: Управления физической культуры и спорта Карагандинской области