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    14:16, 26 Март 2022 | GMT +6

    Карагандинские параатлеты заняли призовые места на соревнованиях в ОАЭ

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Легкоатлеты из Карагандинской области Дастан Мукашбеков, Руфат Хабибуллин и Тохтар Жакупов достойно представили Казахстан на соревнованиях, прошедших в Объединённых Арабских Эмиратах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сначала в Шардже состоялся международный турнир, в котором приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из 22 стран. За Казахстан выступили 12 легкоатлетов в таких дисциплинах, как толкание ядра, метание копья и диска, бег и прыжки в длину.

    «Представители нашей сборной выиграли 15 медалей. Отлично себя показали карагандинцы. Дастан Мукашбеков завоевал золото в метании диска и бронзу в толкании ядра. Руфат Хабибуллин в беге на 100 м стал вторым, а выступление на дистанции 200 метров завершил третьим», - сообщили в У правлени и физической культуры и спорта Карагандинской области .

    После этого турнира казахстанская сборная отправилась в Дубай на Гран-при по лёгкой атлетике среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения. И карагандинцы вновь показали хорошие результаты. Дастан Мукашбеков завоевал золотую медаль в толкании ядра, Руфат Хабибуллин занял второе место в метания копья, Тохтар Жакупов стал четвёртым в беге на 400 метров.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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