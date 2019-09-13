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Карагандинские музыканты дают выездные концерты по программе «Рухани жаңғыру»

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Сентября 2019, 17:10
Карагандинские музыканты дают выездные концерты по программе «Рухани жаңғыру»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области второй год по программе «Рухани жаңғыру» реализуется культурный проект «Музыка Великой степи». Инициативу проявили коллективы города Сарани, которые посещают с концертами сёла и другие города области.

Такой выездной концерт состоялся в санатории «Жартас» Абайского района. Перед отдыхающими выступили народный хор «Мудрость», народный духовой оркестр и эстрадно-джазовая группа.

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В эстрадно-джазовом коллективе играют и ветераны, и молодёжь, выпускники Колледжа искусств имени Таттимбета. Некоторые участники ещё учатся в школе. Группой руководит лауреат молодёжной премии акима Сарани «Қыран» Ирина Борзых. Она старается привить любовь к игре на таких инструментах, как валторна, кларнет, саксофон, труба, - рассказала руководитель этнокультурного общественного объединения славянских народов «Россиянка» Юлия Яковлева.

Зрители благодарили музыкантов за замечательный концерт и возможность на отдыхе соприкоснуться с великим искусством.

В этом году участники проекта также побывали с выездными концертами в посёлках Карабас и Шубарколь, селе Курма. Инициаторы заверили, что они готовы радовать музыкой жителей даже самых отдалённых и малонаселённых аулов. В следующем году запланировали программу по сёлам Бухар-Жырауского района.

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Карагандинская область   Культура   Рухани жаңғыру  
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