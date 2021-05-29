Карагандинские легкоатлеты завоевали 25 медалей на Молодёжных играх РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Первое общекомандное место заняла сборная Карагандинской области по лёгкой атлетике на V Молодёжных играх РК. Всего в копилке спортсменов 25 медалей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования проходили в Алматы. Карагандинскую область представляли 30 легкоатлетов – по 15 юношей и девушек. В каждом виде выступали по два человека.

«Мы очень надеялись на нашу молодёжь, и ребята не подвели. Хорошо выступили все. Наши спортсмены завоевали девять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. В итоге заняли первое общекомандное место», – отметил старший тренер по лёгкой атлетике Карагандинской области Александр Сенькин.

Карагандинцы достойно выступили на спринтерских дистанциях, в эстафетах и беге с барьерами. Отличились прыгуны и толкатели ядра.



