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    14:02, 29 Май 2021 | GMT +6

    Карагандинские легкоатлеты завоевали 25 медалей на Молодёжных играх РК

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Первое общекомандное место заняла сборная Карагандинской области по лёгкой атлетике на V Молодёжных играх РК. Всего в копилке спортсменов 25 медалей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соревнования проходили в Алматы. Карагандинскую область представляли 30 легкоатлетов – по 15 юношей и девушек. В каждом виде выступали по два человека.

    «Мы очень надеялись на нашу молодёжь, и ребята не подвели. Хорошо выступили все. Наши спортсмены завоевали девять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. В итоге заняли первое общекомандное место», – отметил старший тренер по лёгкой атлетике Карагандинской области Александр Сенькин.

    Карагандинцы достойно выступили на спринтерских дистанциях, в эстафетах и беге с барьерами. Отличились прыгуны и толкатели ядра.



    Теги:
    Спорт Карагандинская область Молодежь
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