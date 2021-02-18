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    03:28, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Карагандинские легкоатлеты выполнили нормативы на Паралимпийские игры

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 6 по 14 февраля в Дубае прошёл мировой Гран-при, 12-й Международный чемпионат по паралёгкой атлетике Fazza. На турнир из Караганды поехали четыре спортсмена и два тренера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Карагандинские спортсмены добились отличных результатов. Руфат Хабибуллин завоевал бронзовую медаль в беге на 200 метров. Дастан Мукашбеков в толкании ядра занял четвёртое место. А Тохтар Жакупов стал пятым в беге на 200 и 400 метров.

    «Все три спортсмена выполнили нормативы на Паралимпийские игры. Они стали реальными кандидатами на получение лицензий для выступлений в Токио», - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Карагандинской области.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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