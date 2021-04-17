Карагандинские кокпаристы прошли в Высшую лигу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Таразе прошел чемпионат Казахстана по кокпару среди взрослых, организованный Национальной спортивной ассоциацией РК. В Первой лиге чемпионата сборная команда по кокпару Карагандинской области заняла второе место и вошла в состав Высшей. Такого результата карагандинские спортсмены еще не добивались, – передает корреспондент МИА «Казинформ».

Важную роль в этом достижении сыграла грамотная подготовка, проведение полноценных учебно-тренировочных сборов и боевой настрой команды.





«Сегодня национальным видам спорта в Казахстане уделяется особое внимание. Только в прошлом году в нашем регионе была создана Ассоциация национальных видов спорта. Хотя прошло немного времени, но результаты уже есть. Если говорить в целом о национальном спорте, то мы стараемся развивать не только кокпар, но и другие виды», – отметил заместитель акима области Абзал Нукенов на пресс-конференции в Управлении спорта.





С момента образования ассоциации сделано немало. В частности, была сформирована новая команда кокпаристов. Также решён вопрос с земельным участком для строительства ипподрома. Его появление будет способствовать развитию конного спорта. Сейчас ассоциация занимается вопросом выделения здания для занятий қазақша күрес и игры тоғызқұмалақ. По словам ее президента Нурсерика Шарипова, теперь главная задача – создать необходимые условия для занятий спортом.





«На подготовку команды по кокпару ушло всего два месяца, а если мы будем готовиться дольше, то сможем выйти на более высокий уровень», – считает Нурсерик Шарипов.





«Я играю в кокпар более десяти лет. Сложно было в финале чемпионата РК, когда играли с командой из Нур-Султана. Наши лошади не дотянули до их уровня. Мы надеемся подготовиться и победить их в будущем. Нам нужны сильные лошади и больше тренироваться», – сказал капитан команды кокпаристов Дархан Корпебаев.





В Ассоциации национальных видов спорта РК высоко оценили игру команды Карагандинской области. И отметили, что наши спортсмены привнесли новое дыхание в казахстанский кокпар.





«Будем дальше упорно работать и добиваться новых целей. Мы вошли в Высшую лигу, а это значит, что нужно много трудиться», – сказал главный тренер карагандинской команды по кокпару Нуржан Шайхин.





Абзал Нукенов, Нурсерик Шарипов и руководитель УФКиС Темирхан Абылаев поздравили спортсменов с отличным выступлением на чемпионате Казахстана, вручили тренерам, игрокам и владельцам лошадей благодарственные письма, а команде – кубок.



