Карагандинские хирурги успешно прооперировали 99-летнего ветерана ВОВ

27 Декабря 2022, 22:50

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские хирурги провели операцию 99-летнему ветерану ВОВ. Дедушка неудачно упал и сломал бедро, передает корреспондент МИА «Казинформ».

99-карагандинец, участник ВОВ получил сложный перелом бедра, неудачно упав дома. В срочном порядке ветерана доставили в Многопрофильную больницу №1 города Караганды. В тот же день пациенту провели малоинвазивную операцию. Сломанную кость соединили при помощи гамма-гвоздя – специального стержня или штифта. Этот метод операций называется «блокирующий остеосинтез гамма-гвоздем» и часто используется при лечении переломов у пожилых людей. Операция малотравматичная, пациенты после нее быстрее восстанавливаются и активизируются.

«Перелом считается сложным, он был в проксимальной части бедренной кости. Такие переломы часто бывают у пожилых людей. Мы дообследовали пациента и направили на операцию. Состояние здоровья пациента позволяло. Возраст не является противопоказанием для такого вида хирургического вмешательства. Операция прошла хорошо», - говорит заведующий отделением сочетанной травмы Галымбек Сайлауулы.

Беркут Есжанов уже вернулся домой. Его выписали на седьмые сутки после операции. Ветеран чувствует себя удовлетворительно.

«Наш отец сразу ушел на войну после окончания школы в 1941 году. Полгода проходил обучение в летном училище, где получил специальность военного авиамеханика. Затем его призвали на фронт, зачислили в пехоту. В первый же день его полк понес большие потери. Погибших было много. Он чудом выжил. С ранением несколько месяцев пролежал в госпитале. Но даже после этого он не сдался, а вернулся на поле боя. После войны участвовал в освобождении Северо-Восточного Китая и Монголии от японцев. После возвращения вел активную жизнь, даже, будучи уже в преклонном возрасте, ходил в бассейн. Мы благодарны медикам, которые прооперировали отца», - говорит сын пациента.

Малоинвазивные операции выполняются в рамках государственного заказа, за счёт фонда медстрахования или на платной основе. Для того чтобы пройти комплексное обследование и получить направление на операцию, пациентам необходимо обратиться в травмпункт в случае свежей травмы либо записаться через регистратуру поликлиники на консультацию к травматологу.

Фото Карагандинского областного филиала Фонда ме