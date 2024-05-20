Карагандинские гвардейцы вернулись из пострадавших от паводков регионов

Военнослужащие из Караганды, выполнявшие задачи по противопаводковым мероприятиям более одного месяца в Атырауской области, вернулись в родную воинскую часть. От станции Новая Караганда и до воинской части военных встречали родители, члены семей, акимат области, командование РгК «Орталық» Нацгвардии. Встреча сопровождалась музыкальной композицией в исполнении военного оркестра, передает корреспондент агентства Kazinform.

На строевом плацу воинской части прошло торжественное мероприятие, направленное на чествование военнослужащих. Командир воинской части 5451 Национальной гвардии подполковник Рауан Омаров представил доклад командующему Региональным командованием «Орталық» о проделанной работе по противопаводковым мероприятиям.

В ходе мероприятие военнослужащие были награждены грамотами и благодарственными письмами правами, нагрудными знаками «Ұлттық ұлан үздігі», «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін» от заместителя министра внутренних дел — главнокомандующего Национальной гвардии генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова, поздравительными грамотами и благодарственными письмами от акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, акима района Алихана Бокейханова Досбола Кулекеева, а также командующего региональным командованием «Орталық» генерал-майора Сакентая Шекарбекова.

Фото: РгК «Орталық» Нацгвардии МВД РК

Не остались в стороне родители и хранительницы очагов защитников Родины. Общественный совет при маслихате города Караганды вручил медаль «Әскери қызметшінің жұбайы» супруге младшего сержанта Ернура Аханова Жансае Багдаткызы, а вот награда «Кәсіби сержанттың жұбайы» была вручена супругам старшего сержанта Жеңісбека Аманбаева Мадине Бакыткызы, и супруге младшего сержанта Нурсултана Ермекбаева Ание Ахмедкызы. Особым вниманием отметили мать солдата второго батальона оперативного назначения рядового Ержанулы Адильжана Айсулу Жаканкызы, которая получила медаль «Отан қорғаушысының анасы». Такой же награды была удостоена мама старшего сержанта Рината Конкаева Маржан Ыбырайкызы.

Фото: РгК «Орталық» Нацгвардии МВД РК

Со словами поздравления выступил заместитель акима области Бауыржан Асанов, который поблагодарил военнослужащих за их труд, и заверил что будет оказана всесторонняя поддержка от акимата.

— Солдаты, военнослужащие по контракту, офицеры, уважаемые гости. Всем нам известны последние события в стране. Как отметил Президент РК все мы должны бок о бок сплотившись, побороть стихийные бедствия, и на этом поприще военнослужащие Национальной гвардии не остались в стороне. Наводнения были сразу в нескольких областях, и вы пришли на помощь. С честью и достоинством выполнив задачи, возвратились домой. Своими действиями вы укрепили авторитет регионального командования перед всей страной, — отметил командующий Региональным командованием «Орталық» генерал-майор Сакентай Шекарбеков.

Военнослужащих с теплыми словами пожелания и благодарностью за проделанный труд поздравили и ветеранские организации области, родители и близкие.

Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем. В апреле сразу в нескольких районах по противодействия паводкам был задействован личный состав Национальной гвардии.