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    03:33, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Карагандинские гвардейцы завоевали бронзу на чемпионате по самбо

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 40 гвардейцев со всего Казахстана приняли участие в чемпионате Национальной гвардии по спортивному и боевому самбо. Спортсмены регионального командования «Орталық» заняли общекомандное 3 место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чемпионат Национальной гвардии прошел с 15 по 18 июня в Актобе на базе воинской части 6655. Соревнования посвятили мужеству и отваге военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга 5 июня 2016 года.

    Всего в чемпионате приняли участие около 42 военнослужащих из 6 команд – региональное командование «Орталық», «Оңтүстік», «Батыс», «Шығыс», а также сборные команд воинской части 5573 и Академии Национальной гвардии РК.

    По итогам соревнований спортсмены регионального командования «Орталық» заняли общекомандное 3 место.

    «Схватки в течений трех дней проходили очень напряженно. Спортсмены из других регионов также были отлично отобраны и прошли хорошую подготовку. Наши военнослужащие, я думаю, показали очень хороший результат, и в командной работе, и в личных показателях», - отмечает представитель сборной команды регионального командования подполковник Роман Гришманов.

    18 июня в спортивном комплексе «Жастар» прошло торжественное награждение спортсменов, в котором лично участвовал командующий Региональным командовнием «Батыс» генерал-майор Арман Жумагалиев.


    Теги:
    Регионы Казахстана Вооруженные силы Спорт Карагандинская область Караганда
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