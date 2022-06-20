Карагандинские гвардейцы завоевали бронзу на чемпионате по самбо

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 40 гвардейцев со всего Казахстана приняли участие в чемпионате Национальной гвардии по спортивному и боевому самбо. Спортсмены регионального командования «Орталық» заняли общекомандное 3 место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпионат Национальной гвардии прошел с 15 по 18 июня в Актобе на базе воинской части 6655. Соревнования посвятили мужеству и отваге военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга 5 июня 2016 года.

Всего в чемпионате приняли участие около 42 военнослужащих из 6 команд – региональное командование «Орталық», «Оңтүстік», «Батыс», «Шығыс», а также сборные команд воинской части 5573 и Академии Национальной гвардии РК.

По итогам соревнований спортсмены регионального командования «Орталық» заняли общекомандное 3 место.

«Схватки в течений трех дней проходили очень напряженно. Спортсмены из других регионов также были отлично отобраны и прошли хорошую подготовку. Наши военнослужащие, я думаю, показали очень хороший результат, и в командной работе, и в личных показателях», - отмечает представитель сборной команды регионального командования подполковник Роман Гришманов.

18 июня в спортивном комплексе «Жастар» прошло торжественное награждение спортсменов, в котором лично участвовал командующий Региональным командовнием «Батыс» генерал-майор Арман Жумагалиев.