Карагандинские госслужащие могут получить ЭЦП в управлениях госдоходов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В ЦОНах Карагандинской области разгружают большие очереди на получения ЭЦП новым способом. Теперь госслужащие могут получит электронный ключ в управлении госдоходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начало года – горячая пора для госслужащих, ведь именно сейчас им нужно сдать ежегодную налоговую отчетность. В связи с большим наплывом жителей Карагандинской области в центры обслуживания населения за получением электронно-цифровой подписи, Филиалом госкорпорации «Правительство для граждан» совместно с управлением госдоходов было принято решение об откомандировании работников госкорпорации в управления госдоходов. Таким образом, теперь госслужащие Караганды, Темиртау и Балхаша могут получить ЭЦП там же, в зданиях УГД, не посещая ЦОН. Для того, чтобы получить ЭЦП необходимо иметь при себе удостоверение личности и съёмный флэш носитель.

Кроме того, напоминаем о том, что продлить срок действия еще не истекшего ЭЦП можно в личном кабинете на сайте Национального удостоверяющего центра pki.gov.kz. Для этого необходимо:

1. Заполнить все данные, касающиеся действующей ЭЦП;

2. Нажать кнопку «Обновить список ключей». При корректном вводе пароля от ЭЦП, будет отображен ключ аутентификации. Подписать и приступить к работе;

3. Для работы с ключами ЭЦП перейти во вкладку «Мои ключи ЭЦП». В выпавшем меню выбрать пункт «Перевыпуск ключей ЭЦП».

4. Далее заполнить основные поля, нажать на кнопку «Подать заявку», подтвердить и подписать;

5. В случае, если для хранения ЭЦП выбран компьютер, придумать и ввести пароль на ключи ЭЦП, нажать кнопку «Загрузить сертификаты»;

6. Пароль должен содержать латинские буквы нижнего и верхнего регистров, а также цифры. Минимальная длина пароля - 6 символов.

7. Нажать кнопку «Загрузить сертификаты». Появится окно, сообщающее об успешной установке регистрационных свидетельств.

Напомним, что ЭЦП нужна налогоплательщикам для получения госуслуг. С её помощью казахстанцы могут подавать налоговые заявления, сдавать и приостанавливать отчётность, ставить на учет контрольно-кассовую машину и многое другое.