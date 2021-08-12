Карагандинские гонщики стали первыми на чемпионате РК по картингу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сборная Карагандинской области по картингу стала чемпионом страны. Соревнования проходили в Костанае, на площадке перед футбольным манежем «Тобыл Арена». По результатам трёх этапов карагандинские гонщики завоевали девять кубков и заняли первое место в общем зачёте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В республиканском первенстве соревновались шесть клубных команд из Костаная, Рудного и Караганды. В карагандинскую сборную вошли 13 спортсменов – воспитанники и тренеры Областной специализированной школы по техническим видам спорта и техническому спорту.

«Все три этапа чемпионата проходили в Костанае. Первый состоялся в июне, второй – в июле, третий завершился 8 августа. Мы постоянно лидировали и смогли доказать своё преимущество. К соревнованиям готовились усиленно. Технический спорт всегда требует ответственности, внимания. Малейшая оплошность, незакрученная гайка могут привести к сходу участника либо серьёзной поломке машины», – говорит тренер Сергей Козулин, и. о. директора ОСШ по техническим видам спорта и техническому спорту.

Хозяева площадки отметили сильные традиции картинга в Карагандинском регионе и хорошую материальную базу команд.

Участники гонок на своих картингах могли развивать скорость до 140 километров в час.

По итогам трёх этапов в личном зачёте стали победителями в различных классах трое карагандинцев: Денис Акимов («Союзный-Ю»), Александр Чебурдинский («Интер-Ю»), Сергей Козулин («Союзный-А»). Члены команды также взяли пять вторых мест и три третьих.

Самый юный гонщик, 11-летний Егор Левченко, в личном зачёте занял второе место в классе «Пионер».

«Записаться на картинг предложила мама, пришёл в школу два года назад. Очень понравилось. Это были мои первые соревнования. Результатом доволен. Сейчас максимально набираю скорость 70 км. Буду заниматься дальше, набираться опыта и повышать мастерство», – поделился спортсмен.

В школе занимаются 76 картингистов.

«Этот вид спорта довольно популярный. Но, как и весь технический спорт, требует больших финансовых вложений. Наша школа находится на полном государственном обеспечении. Из бюджета выделяются средства и на учебно-тренировочный процесс, и на оснащение», – отметил Сергей Козулин.







