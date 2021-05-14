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    22:41, 13 Май 2021 | GMT +6

    Карагандинские гиревики завоевали восемь медалей на соревнованиях в Ташкенте

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Четверо карагандинских спортсменов в составе национальной сборной Казахстана отличились на чемпионате Азии и Открытых Азиатских играх (МСГС) по гиревому спорту, прошедших в Ташкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В копилке карагандинских земляков восемь медалей – три золотых, четыре серебряных и одна бронзовая.

    На чемпионате Азии в упражнении «длинный цикл» среди профессионалов Александр Комаров (в/к – 73 кг) и Роман Герасименко (в/к – 78 кг) завоевали «серебро». Игорь Эрзямкин (в/к – 85 кг) занял третье место. Среди ветеранов золотая медаль у Юрия Бреля (в/к – 85 кг), а в классическом двоеборье – «серебро».

    В рамках Открытых Азиатских игр (МСГС) Александр Комаров и Игорь Эрзямкин удостоились первых мест. Роман Герасименко поднялся на вторую ступеньку пьедестала.

    Старший тренер по гиревому спорту Карагандинской области – Александр Комаров.

    В итоге сборная Казахстана заняла первое место в командном зачёте, опередив Узбекистан, Кыргызстан, Корею и Японию.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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