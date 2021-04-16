Карагандинские фронт-офисы посетил замглавы Антикоррупционной службы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Шабдар посетил фронт-офисы органов внутренних дел региона. Помимо фронт-офисов в областном центре, он побывал в этих подразделениях в УВД Темиртау и Жезказгана, отметив, что за всё время работы такие учреждения зарекомендовали себя только с положительной стороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, фронт-офисы во всех госорганах создавались, чтобы в реальности воплотить концепцию «слышащего государства». Основная их цель – обеспечение максимально эффективного и качественного оказания государственных услуг. То есть чтобы любой обратившийся человек в кратчайшие сроки получил исчерпывающий ответ на свой вопрос.

«Несмотря на карантинные ограничения, работа фронт-офисов не приостанавливалась, доступ для граждан был открыт с учётом соблюдения социальной дистанции и мер предосторожности», — отметил Нурлан Шабдар.

К примеру, с момента открытия фронт-офис департамента полиции Карагандинской области посетили 10 045 граждан, а с января этого года – 1 224. По управлению полиции Караганды с начала года эта цифра составила 742 человека, в Темиртау было 23 посетителя, в Жезказгане – 588.