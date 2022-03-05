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    21:41, 04 Март 2022 | GMT +6

    Карагандинские фехтовальщики отличились на чемпионате Азии

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На прошедшем в Ташкенте чемпионате Азии среди юниоров и кадетов по фехтованию хорошо себя показали карагандинцы Жасмин Капыджи и Алан Тлеуленов. Клинки на международном первенстве схлестнули свыше 400 спортсменов из более чем 25 стран, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам соревнований по фехтованию саблей команда девушек Казахстана заняла первое место. Входящая в её состав Жасмин Капыджи не только стала победительницей первенства Азии, но и по итогам чемпионата выполнила норматив мастера спорта международного класса РК. Спортсменка является воспитанницей Школы высшего спортивного мастерства Карагандинской области.

    Представитель областной спортивной школы «Жалын» Алан Тлеуленов в составе юношеской сборной Казахстана завоевал бронзовую медаль в командном зачёте.

    «Отметим, что эти соревнования рейтинговые и по итогам чемпионата победители получат нужные баллы в топе Международной федерации фехтования», - сообщили в у правлен и и физической культуры и спорта Карагандинской области .


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