19 Мая 2022 20:26

Карагандинские дзюдоисты на Кубке Азии завоевали восемь медалей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали на Кубке Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи. Состязание посвятили памяти Бекета Махмутова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

континентальном соревновании, прошедшем в Алматы, приняли участие более 500 спортсменов. Сюда съехались борцы из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и США.

Победители и призеры получили не только заслуженные награды, но и очки в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо (IJF). За первое место – 100, за второе – 60, за третье – 40.

«Лучшими стали Егор Раков (в/к 81 кг, спортивная школа «Жас сункар») и Аида Тойшыбекова (в/к 78 кг, СШИКОР имени А. Молдагуловой). Серебряные награды завоевали Аскар Биржанов (в/к 81 кг, спортивная школа «Жас сункар») и Кайрат Аяулым (в/к 52 кг, спортивная школа «Жас сункар»). Бронзовые медали выиграли Айзат Наукенова (в/к 40 кг, СШИКОР имени А. Молдагуловой), Алима Жумагалиева (в/к 52 кг, СШИКОР имени А. Молдагуловой), Нурайлым Сарсенбек (в/к 48 кг, СДЮСШОР г. Сатпаева) и Динислам Динмухаметов (в/к до 90 кг, СДЮШОР г. Жезказгана)», - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Карагандинской области.