16 Мая 2022 19:28

Карагандинские дорожники отремонтируют 1400 км автотрасс

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области приступили к дорожным работам. В нынешнем сезоне будет задействовано порядка 4 тыс. единиц спецтехники и более 5 тыс. рабочих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На каких объектах идет ремонт, рассказали на аппаратном совещании.

«В этом году на территории области предусмотрен ремонт порядка 1 400 км автодорог общего пользования. По автомобильным дорогам областного значения охвачено 29 объектов общей протяженностью 464 км, в том числе реконструкция семи участков протяженностью 131 км. Также во всех районах средним ремонтом охвачено 20 участков автодорог протяженностью 313 км, из которых 12 переходящих объектов с 2021 года и восемь новых», – доложил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сабит Оспанов.

Продолжается реконструкция участков на дорогах Жартас – Долинка, Новодолинка – Шахан – Молодецкое, Караганда – Уштобе – Курылыс, Каражал – Атасу. Планируется завершить реконструкцию дорог Осакаровка – Молодежное, Нура – Шахтер.

Дорожники приступают к реконструкции участка автодороги Нура – Осакаровка. Начнется строительство подъездной дороги к мавзолеям Жошы-хана, Домбауыла.

В Караганде продолжается капитальный ремонт улиц К. Маркса, Магнитогорской, 7-й магистрали. Завершат его в этом году.

По словам Сабита Оспанова, в дорожных работах в нынешнем сезоне будет задействовано порядка 4 тыс. единиц спецтехники и более 5 тыс. рабочих.

О проектах на республиканских трассах рассказал руководитель областного филиала «КазАвтоЖола» Сырым Хамзин. В этом году реконструкцией будет охвачено 11 участков протяженностью 504 км, средний ремонт предусмотрен на восьми участках протяженностью 167 км. Продолжаются работы на дорогах Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал.

Разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) на реконструкцию дорог Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ, Жезказган – Караганда.

«По ремонту областных и республиканских дорог работы начались. Необходимо своевременно обеспечить материалы и следить за их качеством. Не допускать отставаний от графика, все намеченные планы должны быть реализованы в срок», – сказал аким области Женис Касымбек.