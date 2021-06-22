Карагандинские бойцы трудового отряда «Жасыл ел» официально открыли сезон

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в коворкинг-центре QOLDAU в офлайн и онлайн формате состоялось официальное открытие XVII трудового сезона молодёжных отрядов «Жасыл ел». Все региональные штабы получили трудовые путёвки, передает МИА «Казинформ».

В этом году в ряды «Жасыл ел» в Карагандинской области планируется принять 1 811 бойцов.

Их задействуют в работах по озеленению, благоустройству населённых пунктов, а также они примут участие в различных тематических мероприятиях и экологических акциях.

На открытии XVII трудового сезона объявили и о фотоконкурсе «Жасыл аймақ», посвящённом вопросам экологии, природе родного края и повышению экологической культуры молодёжи. Для участия в конкурсе необязательно быть бойцом отряда «Жасыл ел».

Приём заявок пройдёт с 21 по 28 июня. Затем работы конкурсантов оценит компетентное жюри и выберет трёх победителей. Также будут и специальные номинации. Победители получат ценные призы и благодарственные письма.

Фотографии нужно отправлять на почту [email protected] в формате jpeg от 2 до 10 мегабайт.

В тексте письма также нужно указать Ф. И. О., номер телефона и Instagram-аккаунт.

Подробнее о фотоконкурсе можно узнать по телефону 8-702-364-38-62 или на странице в Instagram @Jasylel_qaragandy.

«Мы всех приглашаем к участию в фотоконкурсе «Жасыл аймақ», который проводится областным штабом «Жасыл ел». Заявки принимаются уже с сегодняшнего дня. Аналогичные мероприятия – конкурсы, акции – будут проходить в течение всего трудового сезона, то есть до конца августа», – сказал руководитель управления по вопросам молодёжной политики Биржан Алимжанов.

Стоит отметить, что в Карагандинской области с 2018 по 2020 год в работе молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» приняли участие около 4 тысяч бойцов в возрасте от 14 до 28 лет.