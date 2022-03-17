Карагандинские боксёры завоевали восемь медалей на чемпионате Азии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спортсмены из Карагандинской области достойно выступили на чемпионате Азии по боксу среди молодёжи и юниоров. В копилке боксёров восемь наград, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Среди молодёжи на высшую ступень пьедестала поднялись девушки Томирис Мырзакул и Камила Бажбенова (ОСШИКОР им. А. Молдагуловой, тренер – Елдос Сайдалин).

«Серебро» завоевал Ислам Советов (ОСШИКОР им. А. Молдагуловой, тренер – Дархан Дюсембеков).

Бронзовые медали у Мадияра Тайпакова (ОСДЮШОР по боксу, тренер Сабит Кульбаба), Гульназ Бурибаевой (г. Балхаш, тренер – Мирас Оспанов) и Аниты Адишевой (г. Жезказган, тренер – Айдар Сайдалин).

«Среди юниоров два третьих места заняли Алексей Хаванцев (ОСДЮШОР по боксу, г. Шахтинск, тренер – Александр Насибулин) и Айша Сариева (ОСШИКОР им. А. Молдагуловой, тренер – Елдос Сайдалин)», - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

Континентальное первенство прошло в Аммане (Иордания). В соревнованиях приняли участие 352 спортсмена из 21 страны.



