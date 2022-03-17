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    02:44, 17 Март 2022 | GMT +6

    Карагандинские боксёры завоевали восемь медалей на чемпионате Азии

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спортсмены из Карагандинской области достойно выступили на чемпионате Азии по боксу среди молодёжи и юниоров. В копилке боксёров восемь наград, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди молодёжи на высшую ступень пьедестала поднялись девушки Томирис Мырзакул и Камила Бажбенова (ОСШИКОР им. А. Молдагуловой, тренер – Елдос Сайдалин).

    «Серебро» завоевал Ислам Советов (ОСШИКОР им. А. Молдагуловой, тренер – Дархан Дюсембеков).

    Бронзовые медали у Мадияра Тайпакова (ОСДЮШОР по боксу, тренер Сабит Кульбаба), Гульназ Бурибаевой (г. Балхаш, тренер – Мирас Оспанов) и Аниты Адишевой (г. Жезказган, тренер – Айдар Сайдалин).

    «Среди юниоров два третьих места заняли Алексей Хаванцев (ОСДЮШОР по боксу, г. Шахтинск, тренер – Александр Насибулин) и Айша Сариева (ОСШИКОР им. А. Молдагуловой, тренер – Елдос Сайдалин)», - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

    Континентальное первенство прошло в Аммане (Иордания). В соревнованиях приняли участие 352 спортсмена из 21 страны.



    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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