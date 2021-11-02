Карагандинские боксёры завоевали первое место в республиканском турнире на призы Серика Сапиева

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошёл IX Республиканский открытый турнир на призы чемпиона ХХХ летних Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта РК Серика Сапиева среди юношей 2006–2007 г.р. В нём приняли участие более 200 юных боксёров из семи областей Казахстана и города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот турнир помогает готовить юношей к взрослому боксу. Он также позволяет молодым спортсменам набираться опыта и в дальнейшем показывать отличные результаты на важнейших казахстанских и международных состязаниях», – отметил Серик Сапиев.

Спортсмены боролись в 14 весовых категориях. В итоге лучше всего выступила команда Карагандинской области, на втором месте – спортсмены из Нур-Султана, третье у боксёров из Павлодарской области.

«Пять лет уже занимаюсь боксом. Сейчас мне 14. Тренируюсь в Майкудуке, в Центре Геннадия Головкина. Мне нравится этот спорт. Нужна сила воли, выносливость, характер, чтобы побеждать. Провёл в этот раз пять боёв и выиграл в финале. Было тяжело, но никогда нельзя сдаваться», – поделился один из победителей турнира Мадияр Ербосынов.

Были также определены отличившиеся спортсмены и судьи в номинациях «За лучшую технику», «За волю к победе» и «За объективное судейство».

Победителей и призёров турнира наградили дипломами, медалями, денежными призами и ценными подарками.

Главный рефери соревнований – судья МК АИБА Димаш Абайхан (Кызылординская область). Юбилейный, 10-й турнир планируется сделать международным.



