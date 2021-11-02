РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:00, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Карагандинские боксёры завоевали первое место в республиканском турнире на призы Серика Сапиева

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошёл IX Республиканский открытый турнир на призы чемпиона ХХХ летних Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта РК Серика Сапиева среди юношей 2006–2007 г.р. В нём приняли участие более 200 юных боксёров из семи областей Казахстана и города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот турнир помогает готовить юношей к взрослому боксу. Он также позволяет молодым спортсменам набираться опыта и в дальнейшем показывать отличные результаты на важнейших казахстанских и международных состязаниях», – отметил Серик Сапиев.

    Спортсмены боролись в 14 весовых категориях. В итоге лучше всего выступила команда Карагандинской области, на втором месте – спортсмены из Нур-Султана, третье у боксёров из Павлодарской области.

    «Пять лет уже занимаюсь боксом. Сейчас мне 14. Тренируюсь в Майкудуке, в Центре Геннадия Головкина. Мне нравится этот спорт. Нужна сила воли, выносливость, характер, чтобы побеждать. Провёл в этот раз пять боёв и выиграл в финале. Было тяжело, но никогда нельзя сдаваться», – поделился один из победителей турнира Мадияр Ербосынов.

    Были также определены отличившиеся спортсмены и судьи в номинациях «За лучшую технику», «За волю к победе» и «За объективное судейство».

    Победителей и призёров турнира наградили дипломами, медалями, денежными призами и ценными подарками.

    Главный рефери соревнований – судья МК АИБА Димаш Абайхан (Кызылординская область). Юбилейный, 10-й турнир планируется сделать международным.




    Теги:
    Спорт Карагандинская область Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!