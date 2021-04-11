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    17:00, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Карагандинские безработные могут бесплатно освоить web-программирование

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде учебный центр Sanasoft Co совместно с городским Центром занятости населения проводит бесплатное обучение web-программированию с нуля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Записаться на курсы могут карагандинцы, не имеющие постоянной работы. Возраст студента - от 18 лет.

    Для записи на курсы необходимо будет пройти анкетирование. Сотрудники центра проверят навыки и знания.

    Занятия проводятся в группах по 10-12 человек. Учить программировать и зарабатывать на этом будут опытные специалисты.

    Курсы длятся 6 месяцев. Всё это время ученики, кроме знаний, будут получать стипендию. По окончании самых успешных трудоустроят.


    Теги:
    Социальная поддержка Образование Карагандинская область Общество
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