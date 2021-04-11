Карагандинские безработные могут бесплатно освоить web-программирование

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде учебный центр Sanasoft Co совместно с городским Центром занятости населения проводит бесплатное обучение web-программированию с нуля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Записаться на курсы могут карагандинцы, не имеющие постоянной работы. Возраст студента - от 18 лет.

Для записи на курсы необходимо будет пройти анкетирование. Сотрудники центра проверят навыки и знания.

Занятия проводятся в группах по 10-12 человек. Учить программировать и зарабатывать на этом будут опытные специалисты.

Курсы длятся 6 месяцев. Всё это время ученики, кроме знаний, будут получать стипендию. По окончании самых успешных трудоустроят.