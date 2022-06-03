3 Июня 2022 23:00

Карагандинские автопарки пополнят 100 новых автобусов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Автопарки Караганды для улучшения качества пассажирских перевозок в этом году приобретут 100 новых автобусов. В городе также должны установить 12 модернизированных климатических остановок. Кроме того, в планах запустить три ранее закрытых маршрута и изменить схемы движения автобусов по трём направлениям. Об этом на брифинге в РСК рассказал аким Караганды Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия сильно ударила по пассажирским перевозкам. В первую очередь у нас проблема с нехваткой водителей. У нас острый дефицит – не хватает около 200 водителей категории D. Вторая проблема – это подвижной состав. Мы понимаем, что он сильно изношен. В прошлом году автопарки закупили более 40 автобусов, в этом году закупят ещё 100. Уже заключены договоры. Поставка будет в октябре. Что мы принимаем - в первую очередь увеличиваем субсидии. Тариф 80 тенге не менялся последние шесть лет. Поэтому в этом году субсидии будут увеличены до 8 млрд, 3 млрд из которых уже выплачены. Когда появятся новые автобусы, мы откроем закрытые во время пандемии маршруты. Один автобус должен будет курсировать через микрорайон Б. Ашимова, второй - от Майкудука до Михайловки и третий - через микрорайон Большая Михайловка. Для последнего мы сейчас как раз строим дорогу», - сообщил аким города.

Также в Караганде для решения проблемы с нехваткой водителей планируется открыть центр обучения водителей категории D. На сегодняшний день такие права можно получить только в Нур-Султане.

«Что касается водителей. Мы проводили с ними встречу, сейчас автопарки делают наборы, но водить автобус можно только с правами категории D, а их можно получить только в Нур-Султане. Также нужно, чтобы был определённый опыт работы. Таких очень сложно найти. Поэтому, чтобы решить этот вопрос, в этом году мы закладываем бюджетные средства и проводим конкурс для строительства полигона, где будут обучать водителей автобусов. Чтобы они получали права здесь. Полигон будет находиться в районе старого аэропорта. Работа ведется совместно с ЦОНом», - говорит Ермаганбет Булекпаев.

В городе продолжаются работы по благоустройству.

«Уже приступили к обновлению парка в Майкудуке. Проводятся конкурсные процедуры по благоустройству сквера на улице Сарыарка. Я думаю, что эти объекты станут излюбленными местами общего пользования горожан. Начали ремонт подземных переходов у ДКГ и перед ЦУМом», – добавил градоначальник.

В этом году в Караганде благоустроят 26 дворов, появятся 11 новых футбольных полей и 62 игровые площадки.

Также заменят 4 тыс. светодиодных ламп, установят 465 опор освещения. Отремонтируют 16 тыс. кв. м внутриквартальных проездов, обустроят пешеходные тротуары на проспекте Н. Абдирова.

В этом году будет завершен капитальный ремонт двух автодорог на 7-ой магистрали и улицах К. Маркса и Магнитогорская.

Средний ремонт дорог запланирован на 32 участках протяженностью 45 км. Текущим будут охвачены 66 тыс. кв. м дорожного полотна. На 23 участках автодорог начали восстановительные работы по гарантийным обязательствам.

Вместе с тем, идёт процедурная работа по поэтапной реализации крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Это, в первую очередь, строительство пешеходного путепровода через железную дорогу в Большой Михайловке, продолжение строительства автополотна на улице Букетова и реконструкция трех дорог на улицах Космонавтов, Четской, Пичугина.