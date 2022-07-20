Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Карагандинские акробаты завоевали бронзу Всемирных игр в США
20 Июля 2022 14:51

Карагандинские акробаты завоевали бронзу Всемирных игр в США

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бирмингеме, крупнейшем городе американского штата Алабама, завершились Всемирные игры по спортивной акробатике, которые проходят, как и Олимпиада, один раз в четыре года. Это главные старты для сильнейших в этом виде спорта. Карагандинские спортсмены на этих соревнованиях стали третьими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В США за самую значимую победу боролись акробаты Карагандинской школы гимнастики. Это уже знаменитая пара - горняк шахты имени Костенко Даниель Диль и студент экономического университета Вадим Шуляр.

«Для воспитанников областной школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта этот год стал звездным. В марте наши земляки завоевали золотые медали на чемпионате мира в отдельных упражнениях и серебряные – в многоборье (г. Женева, Швейцария). И вот новый успех – бронзовые награды на Всемирных играх», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

Вторая пара из Караганды – женская. Дуэт Саши Рудаковой и Дамиры Талгат только набирает обороты. В Бирмингеме девушки заняли четвертое место.

Тренируют карагандинских спортсменов Сергей Вертянкин, Ботагоз Байбакушева, Ирина Балагутина и Ирина Загриценко.

Впереди у акробатов чемпионат Азии.


Фото: olympic.kz

Новости по теме
Что станет со столичным Центральным стадионом имени Кажымукана Мунайтпасова
Казахстан с рекордом завоевал «золото» ЧА по тяжелой атлетике
Tartyl Fest - участники турнира соревнуются в Таразе
Читайте также
Что станет со столичным Центральным стадионом имени Кажымукана Мунайтпасова
Казахстан с рекордом завоевал «золото» ЧА по тяжелой атлетике
Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров
Геннадия Головкина обязали провести бой с чемпионом WBA
Когда «Астана» сыграет в Лиге конференций
Tartyl Fest - участники турнира соревнуются в Таразе
Названы дата и время матча Лиги конференций «Тобол» - «Линкольн Ред Импс»
Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире в Италии
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено 10 регионах Казахстана 20 июля
2 Двух подростков подозревают в сексуальном буллинге в лагере в Бурабае
3 Возле крупнейшей мечети РК компания из ОАЭ готова построить многофункциональный комплекс
4 КНБ продлило арест Кариму Масимову до 6 августа 2022 года
5 Более 7 трлн тенге налогов поступило в бюджет за шесть месяцев 2022 года

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив