20 Июля 2022 14:51

Карагандинские акробаты завоевали бронзу Всемирных игр в США

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бирмингеме, крупнейшем городе американского штата Алабама, завершились Всемирные игры по спортивной акробатике, которые проходят, как и Олимпиада, один раз в четыре года. Это главные старты для сильнейших в этом виде спорта. Карагандинские спортсмены на этих соревнованиях стали третьими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В США за самую значимую победу боролись акробаты Карагандинской школы гимнастики. Это уже знаменитая пара - горняк шахты имени Костенко Даниель Диль и студент экономического университета Вадим Шуляр.

«Для воспитанников областной школы высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта этот год стал звездным. В марте наши земляки завоевали золотые медали на чемпионате мира в отдельных упражнениях и серебряные – в многоборье (г. Женева, Швейцария). И вот новый успех – бронзовые награды на Всемирных играх», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

Вторая пара из Караганды – женская. Дуэт Саши Рудаковой и Дамиры Талгат только набирает обороты. В Бирмингеме девушки заняли четвертое место.

Тренируют карагандинских спортсменов Сергей Вертянкин, Ботагоз Байбакушева, Ирина Балагутина и Ирина Загриценко.

Впереди у акробатов чемпионат Азии.





Фото: olympic.kz